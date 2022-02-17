Представители "Национального корпуса" будут обращаться в центральный аппарат СБУ с просьбой провести служебную проверку харьковского главы СБУ Романа Дудина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской областной ячейки "Нацкорпуса" Константина Немичева. "Сегодня Роман на внеочередной сессии облсовета наговорил обо мне и нашем движении столько лжи, что можно судиться за все его клеветы. Считаем, что это выступление Дудина в первую очередь вызвано его оскорблением за проведение великого Марша Единства в Харькове. Поведение Дудина вызывает логическое вопрос — на чьей он вообще стороне?" – заявил Немичев. Харьковский "Нацкорпус", по его словам, кроме вероятного иска за клевету будет обращаться в центральный аппарат СБУ с просьбой провести служебную проверку руководителя харьковского представительства службы. Напомним, глава Харьковской СБУ Роман Дудин заявил, что представители "Национального корпуса" "бегают по городу и рассказывают, что все не то".