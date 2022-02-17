В Украине в середине февраля по сравнению с январем 2022 цены на хлеб выросли более чем на 2 гривны. Об этом свидетельствуют данные на портале Министерства финансов. В частности, средняя цена хлеба пшеничного (650 граммов) в январе составила 25,20 грн., а по состоянию на 17 февраля выросла до 27,70 грн. К тому же, в прошлом году за него нужно было отдать 20,46 грн. Кроме того, более чем на 2 гривны подорожал 600-граммовый "Хлеб пшеничный Царь Хлеб нарезка". В январе 2022 года в среднем за него нужно было отдать 23,40 грн., а в феврале стоимость подскочила до 25,70 грн. Отметим, что в апреле 2021 за такой хлеб платили в среднем 21 гривну.

В Украине выросли цены на хлеб (freepik) Как выбрать качественный и вкусный хлеб: Избегайте хлеба, в состав которого входят улучшители; Купите хлеба традиционной рецептуры. Обычно к украинским пшенично-заварным хлебам не добавляют улучшителей; Хлеб должен быть неоднородного цвета – где светлее, где темнее; Качественный хлеб должен иметь хрустящую корочку; Если постучаться по корочке хлеба снизу, то звук должен быть звонким. Если звук глухой – это значит, что хлеб непропечен и в нем может появиться грибок; Корка должна не отшелушиваться от хлеба, а отрываться вместе с мякишем. Ранее мы сообщали, что ученые назвали хлеб, помогающий уменьшить жир на животе. Также мы писали, что эксперты рассказали, как правильно заморозить хлеб, чтобы он оставался свежим.