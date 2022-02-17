Президент Владимир Зеленский уверен, что Украине не нужны иностранные военные на ее территории, несмотря на угрозу вторжения России. По его мнению, это может стать лишним поводом дестабилизации. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина. "Мы сразу признаем: нам военные люди с чужими флагами на нашей территории не нужны. Мы этого не просим. Иначе дестабилизация будет во всем мире. Мы не хотим давать лишний повод РФ говорить, что у нас здесь базы и что им надо себя защищать" ", – отметил Зеленский. Напомним, ранее американский президент Джо Байден исключил возможность размещения армии США на территории Украины. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что Украина может рассчитывать на поддержку Запада, но не на коллективную оборону, поскольку Киев не является членом Североатлантического альянса.