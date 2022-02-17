Великобритания, Словакия и Грузия выразили поддержку Украине, подсветив свои здания и объекты в цвета нашего флага.

Министерство иностранных дел Великобритании сообщило стало голубым и желтым 16 февраля. Также цвета украинского флага появились на дворце президента Словакии Зузаны Чапутовой.

«Поскольку Украина отмечает День единства, президентский дворец подсвечивается сине-желтым цветом в знак поддержки нашего соседа. Символы важны, но наше единство и решимость отстаивать демократию и свободу делают нас сильнее», – прокомментировала Чапутова в Twitter.

В цвета флага Украины перекрасили стадион Batumi Stadium в грузинском Батуми.

16 февраля в Украине отмечали первый День единения. Соответствующий указ президент Владимир Зеленский издал 14 февраля. День единения был объявлен для усиления консолидации украинцев, укрепления их устойчивости на фоне роста гибридных угроз, пропагандистского и морально-психологического давления на общественное сознание.

На НСК «Олимпийский» ко Дню единения развернули самый большой в Киеве украинский флаг длиной 200 метров.