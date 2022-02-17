Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент РФ Владимир Путин может признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики". По его словам, таким образом Россия повышает ставки. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина. "Да, я считаю, что повышаются ставки. Россия выдвигает партнерам условия по поводу Украины и НАТО. А те как-то с ним ведут переговоры, надеюсь, отстаивая наши интересы. Думаю, люди повышают ставки. Но признание т.н. "ЛДНР" — это односторонний выход из "Минска", – заявил Зеленский. Он подчеркнул, что в таком шаге Кремля нет ничего новаторского. "Это очень похоже на Приднестровье. В этом я не увидел от РФ никакого новаторского хода. Либо они повышают ставки, либо хотят уже закрыть этот кейс, мол, ну не получилось, бывает", – заявил президент. Напомним, накануне Государственная дума Российской Федерации обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой о признании ЛДНР. Отметим, Украина обратилась в Совбез ООН по этому поводу. В Министерстве обороны Украины считают, что Путин может признать "ЛДНР". В ведомстве предполагают, что президента РФ будут этим шантажировать. При этом Кремли считают, что это вроде бы не коррелируется с минскими соглашениями.