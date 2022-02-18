Апелляционный суд Тернополя вынес решение о закрытии дела в отношении шести инспекторов роты "ТОР" патрульной полиции. Они признаны невиновными в деле о смерти 22-летнего парня в одном из игорных заведений Львова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу первого заместителя руководителя патрульной полиции Киева Алексея Белошицкого. "Тернопольский Апелляционный суд закрыл дело в отношении наших ребят и оправдал их", — написал Белошицкий. По его словам, это решение является официальным признанием несправедливости и незаконности происходящего на суде первой инстанции. Он поблагодарил всех, кто помогал добиться справедливого судебного решения. Напомним, в августе прошлого года Галицкий районный суд Львова приговорил к 8 годам лишения свободы патрульных. Их признали виновными в смерти парня в игровом клубе Львова в феврале 2018-го.