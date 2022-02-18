Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин не может поставлять оружие Украине из-за своей роли во Второй мировой войне. Немецкая сторона должна искать другие пути для обеспечения мира. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Сообщается, что на Мюнхенской конференции по безопасности Бербок выступила в защиту решения Германии не отправлять оружие в Украину для отражения возможного российского вторжения. По ее словам, Германия и без поставок оружия остается самым большим донором. Госсекретарь США Энтони Блинкен согласился с тем, что западные страны работают взаимодополняющим и скоординированным образом. "В этом наша сила — мы стоим все вместе, но используем разные роли поддержки, с нашими разными историями", — отметила Бербок и добавила, что на сегодняшний день не время менять курс Берлина в вопросе поставок вооружений Украине. Напомним, несмотря на постоянные отказы Берлина, Украина попросила у Германии 12 тысяч противотанковых ракет на фоне угрозы вторжения России. До этого немецкая сторона объясняла отказ снабжать оружие желанием разрешить конфликт мирным путем.