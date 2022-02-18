На фоне обострения на Донбассе глава так называемой "Луганской народной республики" Леонид Пасечник тоже объявил эвакуацию населения. Местные жители намерены вывозить на территорию России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ. "Поручаю главам территорий, правоохранительным органам, чрезвычайным службам обеспечить организованную эвакуацию социальных объектов и помочь населению в доставке в пограничные пункты пропуска", — заявил Пасечник. По его словам, Россия готова обеспечить организованный приём и размещение на своей территории жителей отдельных районов Луганской области. Кроме того, он призвал "всех, кто способен держать в руках оружие, встать на защиту своей земли". Напомним, ранее глава "ДНР" Денис Пушилин объявил массовую эвакуацию населения на территорию Ростовской области (Российская Федерация). Тем временем украинская сторона опровергает информацию о якобы наступлении на оккупированные районы.