Видео-обращения главарей «ДНР» Дениса Пушилина и «ЛНР» Леонида Пасечника, в которых они говорят об эвакуации населения из-за «угрозы со стороны Киева», были записаны 16 февраля.

Об этом сообщают журналист Bellingcat, а также The Insider.

Если скачать видео Пушилина или Пасечника, а затем посмотреть его свойства, можно увидеть, когда была непосредственно произведена запись. Интересно, что Пушилин акцентирует внимание на том, что «сегодня, 18 февраля».

Head of the LNR posted a video about evacuation on the state news outlet, but the metadata shows that the file was created two days ago (Telegram retains metadata). Testing some other videos on the channel to see other creation dates, will post below.https://t.co/yJ5jj5cD7q

— Aric Toler (@AricToler) February 18, 2022