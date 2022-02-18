Видео-обращения главарей «ДНР» Дениса Пушилина и «ЛНР» Леонида Пасечника, в которых они говорят об эвакуации населения из-за «угрозы со стороны Киева», были записаны 16 февраля.

Об этом сообщают журналист Bellingcat, а также The Insider.

Если скачать видео Пушилина или Пасечника, а затем посмотреть его свойства, можно увидеть, когда была непосредственно произведена запись. Интересно, что Пушилин акцентирует внимание на том, что «сегодня, 18 февраля».

Head of the LNR posted a video about evacuation on the state news outlet, but the metadata shows that the file was created two days ago (Telegram retains metadata). Testing some other videos on the channel to see other creation dates, will post below.https://t.co/yJ5jj5cD7q — Aric Toler (@AricToler) February 18, 2022

Главарь «ДНР» Денис Пушилин объявил о начале эвакуации в Россию. По его словам, местных жителей начнут вывозить на территорию России 18 февраля, поскольку якобы президент Украины Владимир Зеленский «в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление».

Главарь так называемой «ЛНР» Леонид Пасечник последовал примеру Дениса Пушилина, объявив о начале эвакуации жителей в Россию. Он обратился «ко всем мужчинам, способным держать в руках оружие» и призвал их «встать на защиту своей земли».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опроверг обвинения главарей «Л/ДНР» в подготовке диверсий и наступательных операций на Донбассе: «Мы категорически опровергаем сообщения российской пропаганды о якобы наступательных операциях Украины или диверсиях на химическом производстве. Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий на Донбассе. Мы полностью поддерживаем исключительно дипломатическое урегулирование».