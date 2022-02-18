Известный кремлевский пропагандист Дмитрий Киселев внесен Министерством культуры и информационной политики в список лиц, которые несут угрозу нацбезопасности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минкульта.

Приказ о включении Киселева в соответствующий перечень подготовили на основании решения Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Как известно, министерством вносит изменения в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, на основании обращений СНБО, СБУ и Нацсовета по телевидению и радиовещанию. По состоянию на 18 февраля, в этом списке уже 209 человек.