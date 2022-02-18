32-летний Холостяк 12, бизнесмен Алекс Топольский интригует поклонников романтического реалити страны — он успел кардинально изменить правила проекта и устроил проверку невестам уже на первой вечеринке! Сейчас Алекс находится в Украине и с удовольствием делиться в соцсети подробностями поездки на Родину. Да, в Instagram Stories он показал улочки родного города и рассказал о своем неудачном первом бизнес-опыте. Алекс родился и вырос во Львове, потому с городом у меня связаны теплые и ностальгические воспоминания. Да, он приехал на малую Родину и успел встретиться с друзьями детства. Также холостяк решил поделиться с подписчиками ностальгическим воспоминанием о первом бизнесе – собственном бутике, и показал, где находилось его детище.

Скриншот: instagram.com/alexander_topolsky Примечательно, что магазин в маленьком полуподвальном помещении в центре Алекс открыл, когда ему было 16 лет! Бизнес предприимчивого подростка представлял собой франшизу французского бренда сумок и аксессуаров Lollipops. Это был первый магазин торговой марки во Львове, еще один открыл подруга семьи Топольского в Киеве – вот она и помогла парню получить права на франшизу. Почему бизнес "прогорел" Но через три месяца бутик пришлось закрыть – львовяне не слишком оценили экстравагантные французские изделия. "Люди были не готовы к такому нововведению. Потому что стиль был достаточно неординарный, необычный, и люди просто не поняли", – пояснил Алекс. Но Топольский не расстроился – он считает свой маленький бизнес-проект бесценным опытом.

Скриншот: instagram.com/alexander_topolsky "Вспоминаю эти бессонные ночи, когда я днем и ночью проводил там (в магазине – ред.), красил сам стены, строил полки, шкафы, где расставлял эти сумки, аксессуары, бижутерию. Это была бомба! Это был кайф. Мне папа ночью приносил кофе, а я там штукатуркой стены заливал, потом краской. Это настолько интересный первый опыт!» – с улыбкой делится воспоминаниями Алекс. Он объяснил, куда девал остатки продукции после закрытия магазина. "Было столько энергии, сил и времени на это потрачено! К сожалению, это не окупилось. Остался еще небольшой складик, который мне пришлось перепродавать", – рассказал холостяк. Напомним, что ранее Алекс Топольский давал советы по первому свиданию.