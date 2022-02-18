Очень часто в стиральной машинке при постоянном использовании возникает неприятный запах. Как от него избавиться рассказали эксперты, пишет Express. Блогер и эксперт по уборке миссис Хинч поделилась своим лайфхаком по очищению от запаха стиральной машины. Для этого вам понадобится всего лишь один продукт – пищевая сода. В чем состоит способ

"Я смешиваю питьевую соду и уксус в пасту, и кладу ее в ящик своей стиральной машины. Я также считаю, что это решение хорошо подходит для отбеливания рубашек", — написала эксперт по уборке.

Если вы обнаружили пятно на одежде – нанесите на нее пасту из соды и уксуса, а затем отправьте в стирку.

Пасту из соды и уксуса сделать легко (скриншот express.co.uk)

Поместите питьевую соду в ящик стиральной машины, чтобы удалить неприятные запахи, которые могут доноситься в машине.

При смешивании уксус расщепляет пищевую соду, выделяя углекислый газ, способствующий очистке.

Смесь может помочь освежить стоки и пятна от жесткой воды.

Пищевая сода – это продукт, который продается в любом магазине или маркете. Читайте также простые средства для очистки швов между плиткой в ванной.