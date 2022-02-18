Пришло время запасаться семенами, сеять рассаду и готовиться к новому огородно-дачному сезону. При выборе пакетиков важно обращать внимание на ряд нюансов, чтобы получить хороший урожай овощей, ягод или цветущего сада. Как это сделать, пишет Semena.in.ua. Смотрим на упаковку Не слушайте заверения продавцов и не "ведитесь" на обещания собрать тонны огурцов-помидоров из десяти семян. Вместо этого внимательно читайте упаковку. На что нужно обратить внимание: Название культуры, сорта (гибрида). Данные на упаковке должны быть прописаны прописными буквами и на видном месте. Также на упаковке имеется краткое описание условий и сроков выращивания культуры (обычно в форме текста и схемы). Адрес и телефон производителя, иногда электронный адрес и соцсети. Добросовестному производителю нечего скрывать. Номер партии товара. Каждая партия в розничной торговле имеет "сертификат качества". В случае возникновения претензий к качеству семян, выследить партию можно будет по номеру. Срок годности или хранения. Посмотрите на месяц и год расфасовки и годности. Дата должна быть проштампована, а не напечатана в типографии. Номер ДСТУ. Семена в пакетиках, если они упакованы официальными производителями, проходят контроль на соответствие ДСТУ. Количество семян в упаковке. Производитель посевного материала, уважающего себя и покупателя, указывает не вес в граммах, а количество семян в упаковке. Сходство посевного материала. Производитель не может гарантировать стопроцентную всхожесть семян. Но 80% и выше – это высокий показатель сходства. Описание сорта (гибрида). Он содержит информацию о преимуществах и особенностях такого сорта. В описании овощных культур указаны и рекомендации по применению. Год урожая посевного материала. Если год сбора не указан, нет гарантии, что до упаковки семян не находилось прямо на складе. Предупреждение изготовителя. Например, на упаковке может быть надпись: "семена не нужно прогревать и протравливать". Это значит, что предпосевную обработку семян уже провели к реализации. Если такого указания нет, можно проводить протравливание к посеву. Популярные ошибки в выборе семян Избегайте семенного материала неизвестных изготовителей. Яркая упаковка привлекает внимание покупателей, но следует обращать внимание не только на качество печати и красивого рисунка, но и изучать написанную на упаковке информацию. Учитывайте, что семена гибридных культур нельзя будет собрать, чтобы посеять на следующий год. Его нужно покупать каждый год. Дражированные семена обрабатываются стимуляторами и удобрениями. Не нужно от него отказываться, ведь оно проходит тщательную проверку и не вредит здоровью. В покупке семян впрок нет ничего плохого, но покупать его слишком много не стоит. Она может испортиться. Смотрите на цену. Не нужно покупать слишком дорогие семена, но и избегайте дешевого товара. Раньше мы писали, когда сеять помидоры на рассаду, чтобы собрать обильный урожай. Также опытные дачники открыли секрет, как вырастить 100 кг огурцов всего из шести кустов.