В Киев поступает много писем и обращений с поддержкой мэров разных городов мира и представителей институтов ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера "УДАРа", мэра Киева Виталия Кличко в Facebook. "Важно помнить, что мы не одни, и что внимание всего мира приковано сегодня к ситуации в Украине. По инициативе мэра Варшавы Рафала Тшасковски, который на днях в знак поддержки посетил Киев, 17 февраля в польской столице состоялся марш солидарности с Украиной "20 февраля такой марш планируют и в Кракове. Состоятся подобные акции и в городах Германии. Свою поддержку выразили также члены рабочей группы Европейского комитета регионов, с которыми уже несколько лет эффективно сотрудничают столичные власти и Ассоциация городов Украины", — сообщил Кличко. Лидер "Удара" привел цитаты из писем поддержки. В частности, мэр польского Кракова – города-побратима Киева Яцек Майхровский направил письмо со словами солидарности и дружбы: "Сегодня, когда территориальная целостность Украины находится под угрозой, позвольте мне заверить вас в нашей глубокой дружбе и готовности поддержать украинский народ. Украина является для нас европейским государством, независимым политическим субъектом и одним из наших – поляков и краковян – важнейших стратегических партнеров". В письме главы Рабочей группы Европейского комитета регионов Александры Дулькевич говорится: "Наращивание российского военного присутствия вдоль границ Украины вызывает нашу глубокую обеспокоенность. Мы решительно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины, а также свободу и процветание Киева и всех украинских городов, ассоциацию которых вы возглавляете". Слова солидарности с народом Украины и жителями Киева прислал и мэр японского города Киото, который уже 50 лет является городом-побратимом Киева: "По нашему мнению, углубления контактов между людьми и городами способствуют миру во всем мире, особенно сегодня, в этих сложных обстоятельствах. Поэтому мы стремимся поддерживать дружеские отношения с Киевом и последующие 50 лет. Мы искренне надеемся, что ситуация в Украине улучшится, и мир на вашей земле будет восстановлен как можно скорее". Слова поддержки украинцам и надежда на мир в Украине в этот драматический момент для Украины поступают и от рядовых граждан других стран – Великобритании, США, Германии, Польши, Чехии и других, отметил Виталий Кличко. Напомним, Кличко принимает участие в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Главной темой конференции станут глобальные вызовы — пандемия и климатический кризис, защита демократии. А также – регламентация новейших технологий. Будут обсуждаться во время конференции и активизация Трансатлантического альянса, растущее напряжение в Восточной Европе, ситуация в горячих точках мира и роль ЕС в преодолении этих кризисов. В пятницу, 18 февраля, Виталий Кличко примет участие в официальном открытии Мюнхенской конференции, а также встретится с делегацией Сената США и европейскими политиками. После этого вернется в Киев.