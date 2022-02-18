Количество украинцев, которые считают высокой вероятность полномасштабного вторжения России, в последние дни уменьшается. Одновременно с этим растет число тех, кто верит, что ВСУ смогут отразить нападение.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 16-17 февраля.

19% опрошенных оценивают вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украину как высокую, 33% – как среднюю, 20% – как низкую, в то время как 25% считают, что угрозы нет.

При этом количество тех, кто не видит угроз, отличается по регионам: от 14% на Западе до 42% – на Востоке страны.

64% опрошенных считают, что Украина сможет отразить нападение, если вторжение России состоится.

Таким образом, за последние несколько дней оценка вероятности угрозы как высокой снизилась с 28 до 19%.

The Washington Post пишет, что официальные лица Соединенных Штатов Америки получили разведданные о том, что объявленный Российской Федерацией отвод войск от границы с Украиной был «преднамеренной уловкой», чтобы ввести в заблуждение США и другие государства.

Ранее глава Минобороны Алексей Резников заявил, что у границ Украины сосредоточено около 140 тысяч российских военных. Реального отвода войск РФ, о котором заявляет Кремль, в Министерстве обороны не фиксируют.

Президент США Джо Байден заявил, что Россия может атаковать Украину в ближайшие несколько дней. Для этого будет использована операция под чужим флагом.