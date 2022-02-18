17 февраля со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 60 нарушений режима прекращения огня, 43 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС.

Сегодня, 18 февраля, со стороны вооруженных формирований зафиксировано уже 6 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Боевики применяют минометы калибра 82 мм, 120 мм, артиллерию калибра 122 мм, 152 мм, противотанковые ракетные установки, автоматические станковые гранатометы.

От действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, еще один – боевое травмирование. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья раненого военнослужащего – средней тяжести, травмированного – удовлетворительное.

В результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск ранены двое гражданских лиц. Трое работников дошкольного учебного заведения в Станице Луганской получили контузии.

17 февраля около 10:25 утра боевики совершили обстрел населенного пункта Врубовка, один из снарядов попал во двор лицея.

Кроме того, боевики из артиллерии обстреляли Станицу Луганскую. Пострадал детский садик, контужены двое людей, половина поселка без света. Мирные жители эвакуированы в укрытие. Карты свидетельствуют о том, что стреляли со стороны пророссийских наемников.

В Марьинке (Донецкая область) на остановке общественного транспорта в ходе обстрела осколочное ранение в руку получила пенсионерка.