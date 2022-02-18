Понтонный мост через реку Припять, который был замечен в Беларуси недалеко от украинской границы, исчез.

Напомним, накануне сообщалось, что в 6,44 километрах от границы с Украиной через реку Припять в Беларуси развернули понтонный мост. Мост появился на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника (Чернобыльская зона отчуждения). При этом в отчете участков для российско-белорусских учений «Союзная решимость – 2022» на территории заповедника не было.

Сейчас CNN со ссылкой на спутниковые снимки и три неназванных источника в американской разведке сообщает, что по состоянию на 17 февраля понтонного моста через Припять уже нет. Зачем возводили этот мост неизвестно.

The Washington Post пишет, что официальные лица Соединенных Штатов Америки получили разведданные о том, что объявленный Российской Федерацией отвод войск от границы с Украиной был «преднамеренной уловкой», чтобы ввести в заблуждение США и другие государства.

Ранее глава Минобороны Алексей Резников заявил, что у границ Украины сосредоточено около 140 тысяч российских военных. Реального отвода войск РФ, о котором заявляет Кремль, в Министерстве обороны не фиксируют.

Президент США Джо Байден заявил, что Россия может атаковать Украину в ближайшие несколько дней. Для этого будет использована операция под чужим флагом.