Синоптики Украинского гидрометеорологического центра озвучили прогноз погоды на 19 и 20 февраля — будет довольно тепло, но во многих областях пройдут дожди.

Солнце и переменная облачность без осадков 19 февраля будет на юге, востоке страны. На остальной территории пасмурно с кратковременными дождями.

Согласно прогнозу на 20 февраля, солнце увидят уже во многих областях. Не повезет жителям: Закарпатской, Черновицкой, Винницкой, Хмельницкой, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областей.

Температура воздух будет довольно высокой. Ночью максимум 1 градус мороза. Днем 4-8 тепла, на юге 6-11 градусов тепла.

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