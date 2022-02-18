18 февраля Через церковному календарю православная церковь чтит святую мученицу Агафью, пострадавшей за веру во время гонений на христиан. Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, Агафий жила в 3 веке. По преданию, он родился на Сицилии в богатой семье. В молодости Агафья отвергла домогательства городского префекта, а тот подверг ее преследованием. Несмотря на пытки, девушка не отказалась от моральных принципов и веры. Легенда также гласит, что Агафью приговорили к тяжелым пыткам, но в первую же ночь после мучений к Агафье пришел апостол Петр и залечил все раны. Когда градоначальник распорядился продолжить пытки, бог привел землетрясение, и перепуганные жители обратились к мучителю с требованием прекратить издевательства над Агафьей. Градоначальник отправил ее обратно в тюрьму, где она и умерла. Наши предки считали, что Агафья — покровительница домашнего скота. Коровьей смерти в этот день опасались не случайно. Дело в том, что к середине февраля в неурожайные годы обычно заканчивалось сено, и по хлевах начинал ходить мор — Голодуха (отсюда второе название этой даты). Коровы, которым корма нужно было больше, страдали от голода в первую очередь.

Приметы 18 февраля

Морозный день — весна будет ранней и теплой, а летом не будет дождей.

Нет снега 18 февраля — ждите засухи в летний период.

Если ударяет мороз — примета к тому, что, скорее всего, лето будет жарким.

Если на Агафью тепло, то зима уже закончилась — можно ждать весну.

Если на улице стоит морозная погода, то лето, по приметам, будет теплым и без дождей.

Напомним, 17 февраля чествовали святого Николая (Николай Студеный).