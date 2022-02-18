Дискредитация главы Закарпатской ОГА Виктора Никиты в контексте его выступления во время сессии областного совета направлена на создание провокаций и манипуляций с целью ослабления исполнительной власти на местах и подрыва доверия к органам государственной власти. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Facebook. "Некоторые распространяют в сети вырванную из контекста информацию о моем выступлении во время сессии областного совета и подают ее в манипуляционной форме. Относительно изречения "…и там проживают наши братья", то хочу напомнить вышеуказанным лицам, что на территории РФ проживает 10-миллионный украинский община, которая находится под постоянным информационным давлением страны-агрессора", — подчеркнул он. Никита подчеркнул — от того, что граждане по разным причинам сегодня живут на территории России, возможно, имеют гражданство и тяжело работают для того, чтобы прокормить семьи — украинцами они быть не перестали. "Поэтому для них сегодня звучит риторика объединения, а не риторика угроз. Они – часть Украины, часть нашего народа, проживающая сегодня в других территориальных пределах. А по поводу провокаций и манипуляций – мы привыкли к этому, понимаем цель этих субъектов ослабить исполнительную власть на местах и дискредитировать органы государственной власти. Мы знаем, кто вы и какие у вас намерения. У вас ничего не получится", — написал глава Закарпатской ОГА. Ранее в СМИ появилась информация, что Виктор Никита на внеочередной сессии Закарпатского областного совета 16 февраля заявил, что "население России — это наши братья, но руководство соседнего государства, к сожалению, недружественно".