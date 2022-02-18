Официальные лица Соединенных Штатов Америки получили разведданные о том, что объявленный Российской Федерацией отвод войск от границы с Украиной был «преднамеренной уловкой», чтобы ввести в заблуждение США и другие государства.

Об этом заявили в четверг четыре чиновника, сообщает The Washington Post.

Представитель западной разведки на условиях анонимности сообщил, что большая часть индикаторов (того, что Россия готовится к войне. – Ред.) – «красные».

«Все сводится к политическому решению, начинать ли атаку. РФ активно фабрикует повод к войне. Эта активность кажется большей, чем просто военные учения», – заявил он.

Как пишет «Сегодня», двое официальных лиц США заявили, что есть дополнительные разведданные, которые указывают на то, что Россия под чужим флагом будет использовать химическое вещество, которое «обездвижит мирных жителей». Затем она «использует трупы, чтобы создать впечатление, будто украинцы отравили газом и убили мирных жителей». Один из чиновников сказал, что вина может быть возложена и на американцев.

Также отмечается, что официальным лицам США «еще предстоит представить большую часть доказательств», лежащих в основе их утверждений о передвижении войск РФ или операциях под чужим флагом.

Ранее глава Минобороны Алексей Резников заявил, что у границ Украины сосредоточено около 140 тысяч российских военных. Реального отвода войск РФ, о котором заявляет Кремль, в Министерстве обороны не фиксируют.

Президент США Джо Байден заявил, что Россия может атаковать Украину в ближайшие несколько дней. Для этого будет использована операция под чужим флагом.