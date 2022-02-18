В Минобороны России заявили о возвращении эшелона с техникой подразделений танковой армии Западного военного округа (граничит с северными областями Украины) в пункт постоянной дислокации.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Очередной воинский эшелон с личным составом и военной техникой подразделений танковой армии Западного военного округа отправился в пункт постоянной дислокации в Нижегородской области после завершения плановых учений», — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ утверждают, что по прибытии в расположение воинской части военнослужащие начнут проведение технического обслуживания боевой техники.

«Перевозки танков и бронированной гусеничной техники осуществляется железнодорожным транспортом на расстояние около одной тысячи километров», — добавляют в сообщении.

Как сообщалось ранее, количество украинцев, которые считают высокой вероятность полномасштабного вторжения России, в последние дни уменьшается. Одновременно с этим растет число тех, кто верит, что ВСУ смогут отразить нападение.

The Washington Post пишет, что официальные лица Соединенных Штатов Америки получили разведданные о том, что объявленный Российской Федерацией отвод войск от границы с Украиной был «преднамеренной уловкой», чтобы ввести в заблуждение США и другие государства.

Ранее глава Минобороны Алексей Резников заявил, что у границ Украины сосредоточено около 140 тысяч российских военных. Реального отвода войск РФ, о котором заявляет Кремль, в Министерстве обороны не фиксируют.

Президент США Джо Байден заявил, что Россия может атаковать Украину в ближайшие несколько дней. Для этого будет использована операция под чужим флагом.