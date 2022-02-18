Расставание супермодели Ирины Шейк и голливудского актера Брэдли Купера было громким. Тогда в историю вмешалась Леди Гага, игравшая в одном фильме с бойфрендом Шейком, а также масса других девушек. Тем не менее, пара развелась оставшимися близкими людьми и сумела сохранить отношения ради общей дочери. "У них очень сердечные и дружеские отношения. Их совместное воспитание дочери в соответствии с графиком не приносит проблем, и они очень уважают друг друга. Главным приоритетом для Брэдли является малышка Лея, а Ирина – очень заботливая мама. Они оба хотят лучшего для дочери, поэтому им легко оставаться одной командой в отношениях", – утверждали друзья пары. Просмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от IrinaShaykItalia (@irina_shayk_italia) И вот, через три года, инсайдеры снова заговорили о том, что в отношениях затаенной парочки все более чем романтично. По словам близких к паре людей, звезды провели вместе День святого Валентина. Более того, источники уверяют, что Ирина и Брэдли решили возобновить свои отношения. Громкое воссоединение они хотят продемонстрировать на церемонии вручения премии "Оскар", которая состоится уже 27 марта. Что ж, поживем – увидим. Ранее мы писали, что Моника Беллуччи украсила обложку Schön! и призналась в любви итальянской актрисе. Также смотрите, как создавались образы одного из самых грандиозных обманушек 21-го века в сериале "Изобретая Анну".