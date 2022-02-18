Сервис микроблогов Twitter разрешил прикреплять сообщения в личных переписках. Ранее эта функция была доступна только подписчикам Twitter Blue. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Digital Trends. Раньше новой функцией могли пользоваться только подписчики Twitter Blue за 3-долларовую ежемесячную плату.

Теперь же каждый имеет возможность лучше организовывать свои сообщения и размещать самые важные из них в более удобном для поиска месте. Как закрепить сообщение?

Для этого необходимо нажать кнопку сообщений, расположенную в правом нижнем углу экрана. После этого нужно выбрать необходимые месседжи, сдвинуть их вправо и нажать на иконку булавки. Напомним, РБК-Украина писала о том, что в скором времени в микроблоге добавят возможность регулировки скорости проигрывания. Также Twitter начал тестирование функции микроблог.