Ученые Национального антарктического научного центра показали интересного гостя станции «Академик Вернадский» — морского леопарда.

Как говорится в Facebook станции, это представитель семьи Тюленевых.

«Увидев исследователей с камерами, он даже немного попозировал для них и показал свою фирменную улыбку. Но хоть снаружи леопард может показаться довольно милым, доверять его «улыбке» не стоит: это животное является одним из главных хищников Антарктики», — сообщают ученые.

Он питается не только крилем и рыбой, но и пингвинами и даже другими тюленями. Длина леопарда составляет 3-4 метра, а вес 300-400 кг. Благодаря форме тела и удлиненным передним конечностям он быстро плавает в воде, развивая скорость до 40 км в час.

С конца антарктического лета (а в Южном полушарии сейчас лето) леопардов можно все чаще встретить вблизи острова. Дело в том, что с антарктической весны до осени окрестности станции «Вернадского» становятся роддомом и детсадом для пингвинов. Маленьких пингвинов леопарду ловить гораздо проще, чем взрослых.

Национальный антарктический научный центр опубликовал подборку милейших фотографий влюбленных пингвинов специально к 14 февраля.