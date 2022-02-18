Предложение Кабмина о резком повышении налога на добычу украинского газа не содержит никакой экономической логики. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление депутата от "Голоса" Инны Совсун. "А если говорить о самой идее. Мы понимаем, из чего они исходят. Они исходят из того, что "Нафтогазу" нужны деньги для того, чтобы закупить газ на следующий отопительный сезон, и придумали, как его найти — путем повышения ренты. Это точно мы поддерживать не готовы, потому что нет никакой экономической логики. Это просто приведет к тому, что упадет добыча, и все", — заявила нардеп. По ее словам, предложение правительства о кратном повышении ренты – это попытка решить политические вопросы крайне нерыночными методами. Напомним, 11 февраля Кабмин зарегистрировал законопроект, предусматривающий увеличение ренты на добычу газа до рекордных за всю историю страны 74%. Ранее, 9 февраля, в Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается увеличить ренту на добычу газа до 69%. В Ассоциации газодобытчиков предупредили о риске остановки добычи газа из-за резкого повышения налогов и угрозы возврата к газовой зависимости от России.