Украина может ввести пониженную ставку налога на добавленную стоимость на отдельные категории продуктов питания.

Об этом сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире телеканала «Рада», передает «Интерфакс-Украина».

«Думаю, что в каком-то виде такой законопроект таки будет утвержден. Будем искать компенсаторы для потенциальных потерь бюджета, будем искать сбалансированное решение. Но что-то нужно делать, потому что с 1 июля весь ЕС, не только Польша, вводит льготную ставку НДС для пищевых продуктов», – сказал Арахамия.

При этом он уточнил, что инициатива может быть интересна в контексте с другим законопроектом – о внутренней торговле.

«Выяснилось, что 27-30% цены – это не себестоимость, а влияние супермаркета. Супермаркеты задерживают возврат средств производителям на 120-130 дней, а те вынуждены обращаться за кредитами в банки и проценты по этим кредитам закладывать в стоимость своих продуктов. Таким образом, происходит удорожание», – отметил Арахамия.

Нардеп уточнил, что инициатива по снижению НДС обсуждается Офисом президента, профильными ассоциациями, Министерством финансов, Госналоговой службой, профильным комитетом.

