Диетологи рассказали о проверенных способах похудения звезд и объяснении как они работают. Секретами делится издание Eat This, Not That Топ-модель и актриса Молли Симс сохраняет фигуру благодаря высокоинтенсивным интервальным тренировкам (HIIT Training). Такие тренировки всего за полчаса в день позволяют сжечь больше калорий, чем обычно сжигается за несколько часов. Многие упражнения позволяют тренировать сразу все группы мышц вашего тела, объясняет диетолог Мариус Варзару.

A post shared by Molly Sims (@mollybsims) Виктория Бекхэм практикует другой метод: она начинает день с двух чайных ложек яблочного уксуса. Затем она выпивает лимонный сок, выжатый в кипящую воду. Специалист по контролю веса Латонья Фор подтвердила, что согласно некоторым исследованиям уксус и лимонный сок снижают холестерин и уровень глюкозы при содержании от пищи, однако употребление таких кислых продуктов утром может вызвать легкую тошноту. По ее словам, лучше начинать день с белка и сложных углеводов, например овсянки или греческого йогурта. Один из способов, которым поддерживает фигуру актриса Элизабет Херли – это есть овощи. Причем женщина отмечает, что овощи должны составлять 50% от всего рациона. Лицензированный физиотерапевт и онлайн-коуч по здоровью Джордан Трайнаджел пояснил, что фрукты и овощи содержат антиоксиданты, питательные вещества и минералы, упрощающие превращение глюкозы в полезную энергию и помогающие избежать ожирения. Австралийская актриса Ребел Уилсон, сумела похудеть благодаря диете с высоким содержанием белка. По словам специалистов, диета с высоким содержанием белка может помочь с потерей веса, потому что она снижает уровень гормона грелина, который вызывает чувство голода. Кроме того, белок наращивает мышцы, и чем больше у вас мышц, тем эффективнее ваше тело избавляется от жира.