Каждое утро люди пьют кофе, чтобы быть бодрыми. Однако диетолог этот развенчала популярный миф и заявила, что такое утверждение ошибочно. Об этом заявила диетология из Индии Пуджа Махиджа в Instagram. По словам эксперта, кофеин "заимствует" ресурс из будущих запасов и его действие можно приравнять к любому стимулятору. Отмечается, что кофеин имеет схожую структуру к аденозину. Это вещество накапливается в организме в течение дня и, как следствие, вызывает чувство сонливости. Также благодаря кофеину рецепторы аденозина в мозге "забиваются". Именно это дарит человеку временное чувство бодрости. Однако мозг требует аденозина и создает новые рецепторы, которые в течение дня заполняются аденозином или кофеином. Диетолог говорит, что одни люди страдают бессонницей, если выпьют кофе до вечера (даже до 15 – 16 часов), а другие – легко засыпают после чашечки крепкого напитка. А результат зависит от того, какое именно вещество попало в рецепторы. Поэтому лучше не "заливать" в себя кофе, а просто перекусить, и тогда вы точно почувствуете заряд бодрости.

Добавляет ли кофе бодрости (freepik) Добавим, что кофе содержит много полезных веществ: калий, магний, кальций, фосфор, витамины, органические кислоты и кофеин. Также напиток имеет немало других полезных свойств, а именно: снижает риск развития сахарного диабета 2 типа при частом употреблении, нормализует уровень сахара в крови; на короткое время улучшает память и внимательность, увеличивает настроение; снижает риск развития болезней Альцгеймера и Паркинсона; облегчает головную боль, эффективную при мигрени; улучшает спортивные результаты. Раньше мы сообщали, как правильно выбрать качественный кофе. Также мы писали, что ученые назвали признаки того, что вам следует немедленно перестать пить кофе.