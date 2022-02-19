Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что подготовка Кремля к войне против Украины только сплачивает Альянс. В результате Россия получит "больше НАТО" у своих границ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters. "Если Россия хочет нас разделить, они фактически получают обратное, они получают более сплоченное НАТО. А если Россия хочет меньше НАТО у своих границ, они получают обратное, они получают больше НАТО", — заявил он на Мюнхенской конференции по безопасности. При этом Столтенберг призвал Москву прекратить подготовку к нападению на Украину или столкнуться с серьезными последствиями. "России никогда не поздно отступить, прекратить готовиться к войне и начать дипломатические переговоры с НАТО и союзниками по НАТО, чтобы найти политическое решение", – сказал он. Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Кремль отвести свои войска от украинских границ. Это станет первым шагом к урегулированию кризиса вокруг России.