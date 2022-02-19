Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал фейковые заявления России по поводу так называемых "обстрелов" оккупированных территорий Донбасса со стороны Украины. Он подчеркнул, что украинскую сторону не интересует эскалация ситуации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД во время украинского ланча в Мюнхене. "Ситуация ухудшается каждый час. Мы слышим фейковые заявления РФ об обстрелах со стороны Украины, будто снаряды разрываются чуть ли не в 100 километрах от украинской границы. Но мы не стреляем, это не наши снаряды, нас совсем не интересует дальнейшая эскалация ситуации ", — отметил Кулеба. . Отметим, накануне российско-оккупационные войска заявили об "эвакуации" населения ОРДЛО в РФ якобы из-за "угрозы боевых действий со стороны Украины". Уже за день боевики обвинили украинских военных якобы в "обстрелах" восьми населенных пунктов на Донбассе. Ранее стало известно, что боевики открыли огонь по тяжелым вооружениям по собственным позициям с целью обвинения украинских войск в использовании тяжелого вооружения и создания картинки для российских пропагандистских СМИ. Добавим, что сообщалось, что оккупационные войска готовят серию терактов на Донбассе. Спецслужбы РФ с привлечением "вагнеровцев" могут устроить подрывы жилых домов в целях совершения серий провокаций.