Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию увести свои войска от украинских границ. Это станет первым шагом к урегулированию кризиса вокруг России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters. "Мы призываем Россию увести свои силы от границ Украины. Это должно стать важным первым шагом на пути к мирному урегулированию", – сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности. При этом он отметил, что Россия открыто оспаривает основные ценности европейской безопасности, а затем демонстрирует свою готовность применить силу или угрозу силой, чтобы добиться своей цели. "Сейчас опасность состоит в сочетании этого масштабного военного наращивания с очень угрожающей риторикой, когда предъявляются требования, которые, как они знают, мы не можем выполнить, и говорят: если мы их не выполним, будут военные последствия", — заявил Столтенберг. Он заявил, что признаков ухода России от границ Украины нет и что риск конфликта реален. Столтенберг сообщил, что направил письмо министру иностранных дел России Сергею Лаврову с предложением начать диалог в рамках Совета Россия-НАТО для предотвращения конфликта. Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что мера требует демонстрации единства, если он хочет убедить президента России Владимира Путина избежать "катастрофического" вторжения в Украину. Ранее президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин принял решение напасть на Украину. Он добавил, что до российского вторжения возможность дипломатического разрешения конфликта останется открытой.