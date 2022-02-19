Приготовить вкусный домашний йогурт без закваски и даже йогуртницы, как оказалось, проще, чем может показаться. Для этого понадобится всего два ингредиента и несколько часов в сквашивание. Как это сделать, рассказала блоггер Alina FooDee. Ингредиенты: Молоко – 400-500 г Йогурт густой или жидкий – 1-2 ст. л. Пошаговое приготовление Прогрейте молоко до очень теплого состояния (42-45 градусов), но не кипятите. Добавьте в теплое молоко 1-2 ст. л. йогурт. Перемешайте до однородности. Накройте крышкой, укутайте полотенцем и оставьте в теплом месте на 6-8 часов, затем поставьте в холодильник. Йогурт готов! Важно помнить, что йогурт нельзя производить в металлической посуде. Зато подойдет стеклянная, керамическая или эмалированная емкость. Раньше мы писали, как испечь тонкие ажурные блины, которые никогда не рвутся. Также сообщалось, как обычно точно измерять ингредиенты для выпечки, чтобы не испортить пироги и торты.