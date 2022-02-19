Компания Илона Маска Neuralink планирует использовать чипы для того, чтобы возвращать к полноценной жизни людей, страдающих тяжелыми болезнями, например, параличом. Впрочем, некоторые ученые считают, что возможности технологии могут быть более объемными. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Daily Star. Как отмечает нейробиолог Эндрю Хайрс, применение чипа может представлять собой улучшенное управление роботизированной рукой парализованным человеком.

Впрочем, ученые также считают, что технологию можно будет использовать и для прямой стимуляции центров удовольствия мозга, позволяя людям обходиться без наркотических веществ или алкоголя.

В 2001 году доктор Стюарт Мэлой разработал уникальную систему обезболивания. В ходе эксперимента ученый случайно довел женщину до оргазма, подключая электроды устройства к нужному месту на ее позвоночнике.

По словам Мелоя, он мог бы предложить массовую эксплуатацию своего изобретения, впрочем, ему в свое время понадобилось бы более шести миллионов долларов для продолжения испытаний.

Как отмечает предприниматель и разработчик умного вибратора Lioness Лиз Клингер, в настоящее время до сих пор сложно получить поддержку для устройства, предназначенного для сексуального удовольствия женщин.

"В здравоохранении все еще много стигмы, предубеждений и нехватки ресурсов для женской сексуальности. Даже если устройство прошло клинические испытания и получило одобрение FDA, текущая ситуация означает, что у него, вероятно, не будет четкого пути к страховому возмещению", — отмечает Клингер.

Между тем, эксперт по секс-технологиям Бен Барнс уверен, что мозговой чип можно было бы использовать для усиления возбуждения и сексуальной реакции.

"Если реакция на удовлетворение другого человека может быть записана чипом, то тот же опыт удовлетворения потенциально может быть перепрограммирован на его партнера, позволяя ему узнать, какое именно сексуальное удовольствие его партнера", — добавил Барнс. Напомним, РБК-Украина писала о том, что на Neuralink подали в суд зоозащитники. Якобы компания подвергала животных страданиям во время экспериментов. Тем временем Neuralink начала поиски работника на должность директора по клиническим испытаниям, чтобы начать имплантировать чипы в человеческие мозги.