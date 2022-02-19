НАТО временно закрыло представительство в Киеве. Сотрудников перевели во Львов и Брюссель. Об этом РБК-Украина сообщил спикер НАТО. Он заявил, что НАТО и союзники следят и оценивают ситуацию крайне тщательно, и продолжают принимать все необходимые меры. "Безопасность нашего персонала имеет первостепенное значение, поэтому сотрудники были перемещены в Львов и Брюссель", — отметили в Альянсе. В то же время там уточнили, что офисы НАТО продолжают свою деятельность в Украине. "Мы продолжаем призывать Россию к деэскалации и выбору пути дипломатии", – резюмировал собеседник. Напомним, правительство Великобритании приняло решение перенести свое посольство из Киева во Львов. Добавим, недавно США объявили о временном перенесении посольства из Киева во Львов. Кроме того, США сократили численность сотрудников посольства в Киеве. В Украине останутся только основная команда дипломатического представительства.