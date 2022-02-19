После обнаружения, как главари "Л/ДНР" записывали видеоролики с объявлением об эвакуации жителей ОРДЛО за два дня до выхода в эфиры, всплыли новые данные, разоблачающие оккупантов в подготовке других провокаций. В частности, о "химатаке" в Горловке и подрыве авто шефа "народной милиции ДНР". Об этом 19 февраля рассказала эксперт ОО "Информационная безопасность" и сопредседатель комитета American Chamber of Commerce Татьяна Попова в Facebook. Как и в случае с историей о заявлении о вывозе людей под вымышленным поводом о якобы угрозе наступления ВСУ на подконтрольные боевикам районы Донбасса, раскрыть ложь помог анализ метаданных ролика. "Видеозапись "украинской диверсии" (подрыв емкости с хлором на территории очистных сооружений), которая, по утверждениям боевиков "ДНР", произошла 18 февраля возле Горловки, на самом деле была сделана еще 8 февраля", — пишет Попова.

Метаданные видеоролика о "химатаке" в Горловке (фото: facebook.com/TVP777) Она также с иронией добавила, что такой вывод на чистую воду стал "продолжением Броска мангуста" (именно под таким названием хранился файл из видео главаря "ЛНРовцев" Леонида Пасечника, размещенного на пророссийских интернет-ресурсах). В публикации на Facebook-странице "Информационные войска Украины" уточняют, что журналисты проанализировали метаданные видео с якобы "экшн-камеры украинской ДРГ" — и, по словам оккупантов, "планировала химатаки и говорила на польском языке". Так было установлено, что ролик был загружен еще 8 февраля, а проект видео назывался "2021-02-04 ДРГ.prproj" и лежал в папке под названием "2021".

Метаданные – 8 февраля было загружено видео ролика о "химатаке" 18 февраля в Горловке (фото: facebook.com/i.army.org) Кроме того, стали известны детали о взрыве машины главного "силовика" "ДНРовцев" вечером 18 февраля возле здания бывшей Донецкой ОГА, в которой сейчас находится верхушка российско-оккупационной администрации. Тогда росСМИ со ссылкой на местную "народную милицию" рассказали, что на парковке взорвался автомобиль "начальника народной милиции ДНР" Синенкова, сам он не пострадал. Также были показаны фото и видео этой взорванной машины, а именно старенького УАЗика.

Фото: взрыв в Донецке (t.me/Doninside

Фото взорванного в Донецке УАЗа (facebook.com/TVP777) Примечательно, что автомобильные номера Синенкова на ней – "ДК0101" – еще летом стояли на более новой машине. На это обратил внимание журналист "Медиазоны" Антон Пустовалов. "Видимо, жалко стало, решили принести в жертву, что проще", — объясняет Попова использование оккупантами для пропагандистской "картинки" совсем другой машины.

Автономер "начальника народной милиции ДНР" на двух разных машинах – которую взорвали, и какой был вред (фото: facebook.com/TVP777) Ранее сообщалось, что в сети появилось удивительное видео с рассказом "беженцев из Донбасса" в российском Ростове об эвакуации.