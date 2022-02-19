Чемпионом Олимпиады-2022 в хафпайпе стал новозеландский фристайлист Нико Портеус. Серебряную медаль завоевал американец. Об этом сообщает РБК-Украина. В лучшей из трех попыток новый олимпийский чемпион смог набрать 93,00 балла. Второе место занял представитель США Дэвид Уайз с результатом 90,75 балла. Бронзовую награду выиграл еще один новозеландский спортсмен – Алекс Феррейра, набравший 86,75 балла. Ранее мужская сборная Норвегии победила в лыжном двоеборье. Напомним, что шведка Неслунд выиграла "золото" в скикроссе. Добавим, что финский фристайлист получил перелом ключицы на Олимпиаде-2022.