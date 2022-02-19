Отправленные боевиками «Л/ДНР» жители оккупированной части Донбасса прибыли в Ростовскую область, и в местном паблике в сети появилось видео с их рассказом об эвакуации. При этом на ролике о приезде беженцев бросается в глаза определенная нестыковка.

Кадры были изложены в Telegram-канале «Ростов Главный».

Как указывается, речь идет о приехавших в российский город первых автобусах с жителями подконтрольных группировке «ДНР» районов Донецкой области. Количество людей по сравнению с показанным транспортом недостаточно велико.

На ролике видны женщин с детьми, которые отвечали на вопросы россиянина, снимавшего репортаж о «беженцах с «ДНР» — надолго ли они приехали и как была организована эвакуация.

Люди рассказывали, что опасаются оставаться в ОРДО с маленькими детьми, потому и прибыли. При этом другая женщина тут же заявляет, что дети и пожилые будут эвакуированы впоследствии, и радуется, что с них не брали деньги за отправку в Ростовскую область. Вот как происходило общение:

«- Остаться там с такими малышами опасно…

– А как думаете, сюда надолго вас привезли?

— Хотелось бы не надолго, потому что у нас там остались родители, дома там. Хотелось бы, чтобы было куда вернуться.

– Как сказали, мы вскочили и побежали. Там же нужно ехать, записываться…

– Мы сами побежали. А детей и стариков эвакуируют из исполкома автобусы.

– А как организуют?

— Организовывают нормально, все как положено. Всех везут нормально, бесплатно.

Прибывшие в Ростовскую область жители оккупированной части Донбасса (фото: скриншот с видео)

Между тем в комментариях к публикации – реакция совсем неоднозначная. Так, некоторые пользователи канала явно не в восторге от прибытия в Ростовскую область РФ беженцев с оккупированной Россией же части территории Украины и эмоционально делятся мнениями.

Бедные люди, 8 лет поддерживали террористов, захвативших власть, а тут вдруг страшно стало. одного ох*евшего старика. Как и наши, впрочем Все пиз*ец… началось Опасность для Ростова кроме диверсантов представляет огромная туча мигрантов. Когда введут санкции – стройки остановятся. Вся эта масса выйдет на улицы грабить и убивать. А вы что хотели, чтобы вас с караваем встречали?

Реакция россиян на «беженцев из Донбасса» (фото: скрин комментариев t.me/rostov_glavniy)

Видео: рассказ жителей ОРДО об эвакуации по приезду в Ростовскую область

Ранее сообщалось, что выложенные пропагандистами из ОРДЛО фото об эвакуации показали цинизм боевиков «ДНР».

Добавим также, что в РФ в Ростовской области был введен режим ЧС после приезда автобусов с беженцами с оккупированных территорий Донбасса.