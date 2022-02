Россия перебросила вертолеты и боевую группу с танками на границу с Украиной. Новые спутниковые снимки обнародовала американская компания Maxar Technologies.

Об этом сообщил журналист BuzzFeed News Кристофер Миллер в Twitter.

Новые спутниковые снимки показывают значительное увеличение количества российских вертолетов вблизи границы с Украиной.

По оценке Maxar, на аэродром Миллерово, расположенный в 16 км от границы с Украиной, переброшено новое вертолетное подразделение и боевая группа, состоящая из танков, бронетранспортеров и вспомогательной техники.

Миллерово находится недалеко от участка границы с Украиной, который контролируется боевиками «ЛДНР».

Чуть севернее было развернуто подразделение возле Валуек, примерно в 27 км к востоку от границы с Украиной. Около 20 вертолетов остаются развернутыми возле Белгорода.

NEW @Maxar satellite images show 32 Su-25 ground attack aircraft helicopters, an S-400 air defense unit, ground force equipment & UAV/drone unit at Luninets airfield in Belarus, just 30 miles north of Ukraine border. ? from Feb. 14. pic.twitter.com/9R9YUZT2Ht

— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 18, 2022