С начала суток, 19 февраля, пророссийские боевики устроили 12 обстрелов в Донбассе. Из них 11 – с применением запрещенного минскими соглашениями оружия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС. Российско-оккупационные войска обстреляли: Трижды Новотроицкое – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм. Гранитное и Новоселовка – из артиллерии калибра 122 мм. Трижды старогнатовку — из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм и 82 мм. Болотенное – из минометов калибра 82 мм. Водяное – из минометов калибра 120 мм. Широкино – из минометов калибра 120 мм. Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, предположительно "Орлан-10" с пересечением линии столкновения. За прошедшие сутки, 18 февраля, боевики 66 раз нарушали режим прекращения огня. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет. Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной злости русской Федерации. Отметим, что обострение на Донбассе длится третий день. В течение 17 и 18 февраля боевики более 100 раз обстреляли позиции ООС и населенные пункты. В частности, сообщалось, что боевики, 18 февраля, 65 раз открывали огонь, вели обстрел из жилых кварталов. РБК-Украина сообщало, что происходит на оккупированном Донбассе после объявления о массовой эвакуации мирного населения.