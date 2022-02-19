На определенных военных полигонах по всей территории Украины, в условиях максимально приближенных к боевым, продолжаются мероприятия подготовки воинских частей и подразделений. Идет активная фаза учений "Метель-2022". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование объединенных сил ВСУ. "Прежде всего, подразделения совершенствуют возможности обороны, противовоздушного прикрытия подразделений, военных объектов и объектов гражданской инфраструктуры, действий противодесантных и противотанковых резервов, а также огневого поражения условного противника", — отметил командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев. Напомним, 17 февраля, прошла активная фаза учений "Метель-2022". Военные применяли беспилотники "Байрактар", противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" и артиллерию.