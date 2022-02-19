Пристрастие к чему-то новому и необычному толкает людей на разные опрометчивые поступки. И одним из таких поступков – пробовать неожиданную и удивительную пищу. Особенно в туристических поездках по разным странам. Но не всякие блюда безопасны. Что категорически нельзя даже пробовать – читайте ниже. Лидерами по необычным и опасным блюдам являются Китай, Япония и некоторые африканские страны. Там в пищу употребляют даже то, что в Европе людям и в голову не пришло бы. В Китае предлагают попробовать ядовитых скорпионов, шмелей, ос – их нанизывают на шпажку как шашлык. Однако ядовиты на самом деле только самки. Но обычный турист в таких тонкостях не разбирается и остается только надеяться на осведомленность продавца удивительного лакомства. В Японии очень популярны блюда из ядовитых морских обитателей. Самая известная – рыба фугу . Повара проходят специальную школу, чтобы получить допуск к приготовлению этого блюда. Но одно неудобное движение может привести к смерти. Подумайте, стоит ли рисковать?

Рыба фугу Но не только у фуги такой страшный яд. Похожа у гигантской медузы , которую также готовят в Китае и Японии. А еще у ядовитой лягушки Быка – ее части тела готовят в Намибии. И кстати, во французских лягушачьих кавычках могут содержаться опасные токсины. В Корее готовят осьминога . Назвать это блюдом сложно, поскольку его подают в живых. Мясо осьминога безопасно для здоровья, но употребление такого деликатеса может привести к смертельному исходу. Оказывается, почти 9000 человек ежегодно погибают, подавившись извивающимися щупальцами. Они присасываются к пищеводу и носоглотке, перекрывая доступ воздуха. Не менее опасны и разные растения, которым хотят пощекотать свои нервы гурманы. К примеру, на Ямайке едят фрукт аки . Он ядовит до своего созревания или пока его не отварят в воде.

Фрукт аки А в Африке муку делают из корня маниоки . В этом растении содержится большое количество синильной кислоты, а на других частях. Если эта кислота попадет в организм человека, то она умрет. На Сардинии есть старинное блюдо пастухов, считающееся одним из самых опасных в мире. Это сыр Касу марцу – в переводе означает "гнилой сыр". Он отличается своим ароматом и крепостью, а еще тем, что в нем живут настоящие личинки мух. Сыр делают из овечьего молока, а затем ставят на открытом воздухе. И ждут, пока мухи начнут откладывать в него свои яйца.

Сыр Кассу марцу Некоторые гурманы готовы есть Касу марцу вместе с личинками. Но ценители деликатеса говорят, что при употреблении сыра нужно беречь глаза. Личинки могут выпрыгивать из него на высоту 15 см, поэтому его накрывают плотной бумагой в процессе применения. Или заматывают в пакет, чтобы личинки из-за нехватки воздуха покинули сыр. Этот сыр уже давно запрещен к продаже, потому что может вызвать аллергию, отравление или другие опасные заболевания. И личинки могут просто просверлить стены кишечного тракта человека насквозь. Пастухи на Сардинии изготовляют его кустарным способом, потому что он считается сильным афродизиаком. Он пользуется спросом у туристов и его можно найти на любом местном торжественном мероприятии. Напомним, ранее мы писали о том, что названы самые опасные продукты, повышающие риск рака. А также рассказывали о том, какая пища может вызвать или усугубить артрит.