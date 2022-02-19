Валютный рынок Украины в дальнейшем чувствительно реагирует на изменение информационной среды, связанной с геополитическим напряжением. Однако ситуация остается контролируемой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий НБУ. Как отметили в НБУ, повышенный спрос на валютном рынке на этой неделе (14-18 февраля) по-прежнему обуславливался влиянием психологического фактора, связанного с ухудшением информационной среды. В то же время реакция участников рынка была более умеренной, чем в январе 2022 года, "НБУ в дальнейшем соблюдал режим плавающего курсообразования, при котором он лишь сглаживает чрезмерные колебания на рынке, а курс определяется балансом спроса и предложения", — говорится в сообщении. Так, на этой неделе с целью сглаживания чрезмерных колебаний и недопущения разбалансирования курсовых и инфляционных ожиданий НБУ продал на валютном рынке 503 млн. долларов. В то же время в отдельные дни недели, когда предложение валюты превалировало над спросом на фоне уменьшения напряжения в информационной среде, НБУ выкупал валюту — в общей сложности 50 млн долларов. Итак, чистая продажа валюты НБУ в период с 14 по 18 февраля составляет 453 млн долларов, сообщили в НБУ. "Банковская система работает в штатном режиме и качественно выполняет функцию финансовой поддержки экономики и граждан. Продолжается устойчивый рост портфеля розничных кредитов. Он вполне сопоставим с положительной динамикой 2021 года — без чрезмерной активности или существенного торможения", — говорится в комментарии. По данным НБУ, волатильность депозитов населения умеренная и контролируемая. Она частично обусловлена реакцией на информационное давление, впрочем, не имеет никаких панических признаков и касается преимущественно текущих счетов, тогда как объем срочных депозитов с начала года был более стабильным. Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 14-18 февраля 2022 года купил на межбанковском валютном рынке 50,0 млн. долларов и продал 503,0 млн. долларов. Отрицательное сальдо составило 453,0 млн долларов. За последнюю неделю курс доллара вырос на 1,1% с 28,03 на 14 февраля до 28,34 гривны за доллар на 21 февраля.