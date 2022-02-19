Историки и волонтеры создали объемную электронную базу с архивными материалами, фотографиями и видеозаписями о событиях Революции Достоинства зимой 2013-2014 годов в Украине. Проект "Цифровой Архив Майдана 2013-14" выложен в интернете в открытый доступ. На сайте представлены материалы о драматических и судьбоносных событиях в жизни страны, охваченной протестами, а сам проект состоит из трех основных разделов: История Майдана – опубликованные статьи о майдановцах, биографии героев Небесной Сотни, воспоминания непосредственных участников Майдана, документальные фильмы, материалы о расследовании, список погибших на Евромайдане.

События на Евромайдане. Фото: Giorgio Bianchi (digitalmaidan.org) Видео – в разделе по хронологическому принципу изложены и описаны важнейшие видеоматериалы, являющиеся основными источниками, позволяющими воспроизвести и проанализировать события Майдана. А также, как отмечают авторы сайта, установить места и обстоятельства гибели Героев Небесной Сотни и ранения участников протестов; действия силовиков и прочее.

Видео: брутальный разгон Евромайдана на Майдане Незалежности 30 ноября 2013

Видео: бои на Майдане Незалежности 19 февраля 2014

Видео: Евромайдановцы держат позиции за щитами на Майдане

Видео: Оборона Майдана: Лестница к Жовтневому; баррикада у профсоюзов; огненная Баррикада на Майдане Фото – архив фотографий, на которых зафиксированы важнейшие моменты Революции Достоинства. Фото выложены как в хронологическом, так и тематическом порядке (отдельные альбомы по важнейшим событиям: 20 февраля, 18 февраля, противостояние на Грушевского и др.; отдельно по авторам).

Начало столкновений с Грушевским 19 января 2014 года. Фото: Сергей Супинский (digitalmaidan.org)

Протестующие пытаются прорвать границы силовиков на Грушевского 19 января 2014 года. Фото: Алексей Фурман (digitalmaidan.org)

Бои на груше. С украинским флагом на плечах с надписью "Днепропетровск" – Максим Гошовский (digitalmaidan.org)

Майдановцы жгут шины, создавая дымовой занавес, во время боев на Грушевского 23 января 2014 года. Фото: Zurab Kurtsikidze/EPA (digitalmaidan.org)

Протестующие на Грушевского 25 января 2014 года. Фото: Алексей Фурман (digitalmaidan.org) Создателями проекта стали научная сотрудница музея достоинства во Львове Елена Чебелюк и админ сайта Ярослав Рап. Команда создателей сайта также отмечает, что работа над архивом не прекращается – базу будут пополнять новыми материалами – и призывает всех участников Евромайдана поделиться своими воспоминаниями о событиях.

Противостояние на ул.Грушевского 19.01.2014 – 23.01.2014. Фото: Mstyslav Chernov (digitalmaidan.org)

События на Грушевском. Фото: Максим Баландюх (digitalmaidan.org)

Евромайдан и события Грушевского. Фото: Vasily Maximov (digitalmaidan.org) Напомним, недавно в ДБР заявили о завершении следствия по экс-руководителям МВД по делу о событиях на Евромайдане.