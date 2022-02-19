С каждым годом в Украине увеличивается количество мошенников, которые пытаются разными обманными путями выудить у украинцев их данные карт. Однако избавиться от сбережений можно, просто потеряв мобильный телефон. Как сохраните деньги после кражи телефона – читайте в материале РБК-Украина. Да, в ПриватБанке уверяют, что даже если вы потеряли или ваш смартфон украли, то сами средства с карт перевести на другой счет не удастся. Поскольку для входа в приложение потребуется пароль от Приват24. "Если вы недавно запускали приложение, при закрытии или отсутствии активности с Вашей стороны оно автоматически выйдет из аккаунта и снова запросит пароль", — заявили в пресс-службе банка. Однако в первую очередь необходимо сообщить банку, что у вас украли телефон. К примеру, клиенты ПриватБанка могут это сделать по телефону 3700. После звонка оператор банка отключит возможность приема команд с вашего финансового номера телефона, поскольку его достаточно для проведения банковских операций. После того как вы восстановите номер, сообщите об этом в банк. Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, как не стать жертвой ограбления и избежать воров.