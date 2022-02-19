Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление на фоне обострения ситуации в Донбассе. Он подчеркнул, что Украина хочет мира. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства во время Мюнхенской конференции. "Украина хочет мира. Европа хочет мира. Мир говорит, что не хочет воевать, а Россия, что не хочет наступать. Кто-то из нас лжет. Это еще не аксиома, но не гипотеза", — сказал он. Напомним, президент Украины также обратился в Европу. Он заявил о боевых действиях в стране и о том, что грады летели в Мариуполь, а не в европейские города. Добавим, обострение на Донбассе длится третий день. Детальнее о том, что происходит на востоке Украины сегодня — в материале РБК-Украина. Новость дополняется…