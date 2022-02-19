С 1 марта в Украине повысится размер ежемесячного государственного пособия на каждого третьего и последующего ребенка, который воспитывается в многодетной семье. Размер повышения составит 400 гривен. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на проект постановление, принятое на заседании Кабинета министров 16 февраля. Согласно документу, постановление вступает в силу 1 марта 2022 года. В Украине вырос размер пособия для следующей категории граждан: родителей многодетных семей – на каждого третьего и последующего ребенка. Ежемесячные выплаты увеличатся с 1700 до 2100 гривен; лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью, а также лиц, не имеющих права на пенсию, и лиц с инвалидностью, получающих государственную социальную помощь – размер минимальной помощи будет повышен с 1934 до 2100 гривен. Также на 166 гривен повысится минимальный размер государственного пособия для лиц с инвалидностью и пожилых лиц, не имеющих права на пенсию. Напомним, Минсоцполитики профинансировало выплаты пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплату услуг отдельным категориям. Средства выделены за февраль 2022 года.