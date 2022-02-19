Президент Украины Владимир Зеленский выступит на Мюнхенской конференции по безопасности. После участия в конференции глава государства сегодня вернется в Киев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента. Как сообщали в ОП, на полях Зеленской конференции запланированы встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, канцлером Германии Олафом Шольцом, вице-президентом США Камаллой Гаррис. "Главные вопросы — угрозы у границ Украины. Наши силы безопасности и обороны полностью контролируют ситуацию. Мы не реагируем на провокации и стремимся к установлению мира исключительно дипломатическим путем", — написал Зеленский в соцсетях по прилету в Мюнхен. Просмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Владимир Зеленский (@zelenskiy_official) Ситуация на Донбассе сегодня Боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных, кроме того, они осуществляют провокации, обстреливая свои же позиции. По данным штаба ООС, сегодня на Донбассе погиб один украинский военный. Прикрываясь якобы наступлением украинских войск главари "ДНР" и "ЛНР" вывозят жителей ОРДЛО на территорию России. На неподконтрольной Украине территории боевики объявили о мобилизации. На сегодняшний день было запланировано заседание ТКГ, но Россия отказалась от участия. Украинская сторона в ТКГ расценивает это как сознательное намерение продолжать нагнетание ситуации. РБК-Украина следит за происходящим сегодня на Донбассе Напомним, ранее РБК-Украина писала, что президент России Владимир Путин отказался от приезда на Мюнхенскую конференцию.