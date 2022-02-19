Украина после вторжения российских войск не контролирует газопровод в Луганске.

Об этом сообщает глава «Нафтогаза» Юрий Витренко в Facebook.

Газопровод еще 2014 году был отсоединен от объединенной газотранспортной системы Украины. Он не используется для транзита и поставок газа в Украину.

«Мы это, в частности, доказали в Стокгольмском арбитраже, который выиграли у «Газпрома» в 2018 году. И именно поэтому мы не должны платить за поставки газа, которые из-за точек соединения на оккупированных территориях вроде бы осуществлял «Газпром», — заявил Витренко.

Он отметил, что Украина не имеет никакого отношения к тому, что происходит сейчас на этом газопроводе. Ранее о взрыве на нем заявили оккупанты.