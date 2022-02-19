Президент Украины Владимир Зеленский обратился в Европу. Он заявил о боевых действиях в стране и о том, что грады летели в Мариуполь, а не в европейские города. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление президента на Мюнхенской конференции. "Грады летели в Мариуполь, а не в европейские города. Ни одна страна Европы не знает, что такое военные захоронения каждый день", — заявил он. Он также считает, что архитектура мировой безопасности хрупка и требует обновления. Напомним, боевики открыли огонь по тяжелым вооружениям по собственным позициям с целью обвинения украинских войск в использовании тяжелого вооружения и создания картинки для российских пропагандистских СМИ. Добавим, что сообщалось, что оккупационные войска готовят серию терактов на Донбассе. Спецслужбы РФ с привлечением "вагнеровцев" могут устроить подрывы жилых домов в целях совершения серий провокаций.